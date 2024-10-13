Российский школьник спалил чужой дом и машины при игре со спичками

Сильный пожар охватил жилой дом и припаркованный рядом автомобиль в городе Котельниково Волгоградской области. Источником возникновения огня стала горящая картонка, брошенная 13-летним мальчиком на соседский участок, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, четвероклассник игрался со спичками и решил поджечь найденный лист картона. Огонь перекинулся на соседний дом, в котором находился ребенок. Именно он и сообщил о пожаре матери, она вызвала на место спасателей.

После тушения выяснилось, что пламя полностью уничтожило второй этаж и повредило припаркованную машину. Владелица поврежденного дома рассказала, что малолетний сосед никогда не отличался примерным поведением и регулярно совершал набеги на ее сад.

Женщина добавила, что общение с родителями мальчика ни к чему не привело. Теперь школьником заинтересовались в отделе по делам несовершеннолетних.

Сразу 17 домов сгорели в Ростовской области из-за местного дачника, который при помощи огня боролся с гнездом земляных ос. Мужчина не учел жаркую погоду и наличие сухостоя на земле. Поэтому пламя быстро распространилось на большой площади и перекинулось на соседние дома и постройки. За ущерб против дачника завели уголовное дело.