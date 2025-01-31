Российский школьник повторил тренд из TikTok и чуть не потерял глаз

РЕН ТВ: школьник получил ожоги из-за опыта с «Кротом» по рецепту из TikTok

Ожоги лица и глаз получил в ходе изготовления пиротехники из средства для прочистки труб «Крот» школьник из Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, инструкцию мальчик нашел в TikTok.

По словам собеседника телеканала, мальчик привлек к эксперименту друга. Дети смешали все необходимое для опыта в стеклянной бутылке, но из-за бурной реакции тара взорвалась. Едкая жидкость попала на лицо юного химика.

Врачи диагностировали у ребенка химический ожог роговицы и части лица. Второй участник эксперимента получил незначительные травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Источник уточнил, что занимающиеся делом правоохранители готовят заявку в Роскомнадзор для блокировки видео с инструкцией в TikTok.

Еще одного любителя проведения экспериментов с бытовой химией по видеоинструкциям из социальных сетей спасли от слепоты в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Юношу 16 лет доставили в больницу с ожогами обоих глаз, век, лица и шеи. Лечащий врач подростка Даниил Гулякин заявил, что пока зрение пациента сохранили на 80%, но после окончания лечения оно восстановится до прежнего уровня.