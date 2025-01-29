Юношу с термическим ожогом глаз спасли от слепоты в медцентре Рошаля

Парень 16 лет поступил в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля с жалобами на сильную боль в глазах из-за попадания в них средства для очистки труб. Обследование выявило термохимический ожог глаз, что требовало немедленного реагирования.

«У юноши были повреждены оба глаза. Он получил ожог второй степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица, часть ожога пришлась на шею. Требовалось немедленное устранение химикатов с поверхностей слизистых и кожи», — рассказал лечащий врач Даниил Гулякин.

Оказалось, что эти травмы парень получил во время эксперимента с бытовой химией, к которому его подтолкнули популярные ролики из соцсетей.

Под наркозом врачи тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, чтобы предотвратить осложнения. Затем очистили поврежденные ткани. Операция длилась 30 минут и прошла успешно.

Зрение пациента удалось восстановить на 80%. После лечения его можно будет улучшить и полностью вернуть до прежнего уровня.

Врачи напомнили об опасности экспериментов с химикатами и взрывчатыми веществами. Часто они заканчиваются тяжелыми травмами и увечьями. Немедленное обращение за медицинской помощью в таких ситуациях поможет спасти жизнь и избежать осложнений.