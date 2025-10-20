Российский предприниматель утонул на Пхукете

Российский бизнесмен утонул в первый день отпуска на Пхукете. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, речь идет о 56-летнем жителе Обнинска, который занимался строительной деятельностью. Недавно он прилетел в Таиланд вместе с семьей. У них был тур на 10 дней. В первый день туристы заселились в отель недалеко от пляжа Карон, а вечером пошли купаться.

Бизнесмен долго не хотел выходить из моря. Через полчаса его жена заметила, что супруг не двигается. На помощь прибыли спасатели, но спасти мужчину не удалось — он умер в больнице. По предварительным данным, у предпринимателя случились судороги. У погибшего остались двое детей.

Ранее стало известно, что российский турист умер в ДТП в турецкой провинции Эрзинджан — мужчина не справился с управлением и влетел в ограждение. Он прибыл в страну вместе с двумя друзьями.