Российский пилот смотрел гонки во время посадки самолета

Baza: российский пилот снял на камеру просмотр гонок во время посадки самолета

Пилот Airbus A321 авиакомпании «S7» наблюдал за трансляцией гонок чемпионата «Формулы-1», когда совершал посадку в Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, фотографию из кабины самолета, летевшего 2 декабря из Южно-Сахалинска в Новосибирск, опубликовали в паблике, посвященном «Формуле-1». На снимке видно, как один из пилотов смотрит гонку. На приборной доске можно прочесть его бортовой номер — RA73414.

Позже фото удалили, но оно все равно попало в руки сотрудникам авиакомпаний.

Когда фотография появилась в группе, один из подписчиков паблика отправил снимок представителям авиакомпании. Он пожаловался, что пилот отвлекается во время работы и не следит за полетом. В «S7» пообещали разобраться с ситуацией.

Ранее авиакомпания Smartavia уволила 57-летнего пилота Олега Ряполова из-за тейлстрайка в аэропорту Сочи летом 2024 года. Предварительное расследование Росавиации установило, что происшествие случилось из-за ошибок командира воздушного судна.