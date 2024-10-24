Пилота, чей самолет коснулся ВПП хвостом в Сочи, уволили

Авиакомпания Smartavia приняла решение уволить 57-летнего командира воздушного судна Олега Ряполова в связи с тейлстрайком в аэропорту Сочи летом 2024 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Предварительное расследование Росавиации установило, что ЧП произошло из-за допущенных ошибок, которые привели к отделению самолета от взлетно-посадочной полосы после первого приземления.

В авиакомпании отметили, что работа пилота требует высокой ответственности не только за безопасность пассажиров, но и за сохранность авиапарка. Представители Smartavia подчеркнули, что профессиональное мастерство пилота напрямую влияет на безопасность полетов и требует строгого соблюдения установленных правил эксплуатации.

Ранее жесткую посадку прокомментировал командир А-320 Андрей Литвинов. Он выразил уверенность, что вина за произошедшее полностью лежит на пилоте.