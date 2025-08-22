В Ленобласти разбился парапланерист

В Ленинградской области вечером 21 августа при частном полете погиб парапланерист. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура .

Трагедия произошла во Всеволожском районе. Мужчина получил смертельные травмы при падении, уточнили в ведомстве.

По факту случившегося начата проверка. В настоящее время выясняется, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Также установят точные обстоятельства аварии.

Пока не уточняется, кто именно выполнял полет и было ли у парапланериста необходимое разрешение и подготовка.

В апреле парапланерист из Перми погиб в горах Кабардино-Балкарии.