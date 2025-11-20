Российский моряк погиб на борту танкера в Мраморном море

Моряк погиб из-за отравления на танкере Swanlake с российским экипажем в Мраморном море вблизи Стамбула. Еще двоих членов экипажа госпитализировали, сообщил телеканал NTV.

На борту танкера находилась российская команда из 13 человек, судно ходит под флагом Панамы.

Согласно заявлению губернатора Стамбула Давута Гюля, сообщение, что на танкере произошло отравление, поступило около 17:30 по местному времени (совпадает с московским) 19 ноября. К танкеру сразу направили команды береговой охраны, морской полиции, департамента ЧС и мэрии.

«В результате инцидента, который, как считается, произошел из-за утечки в холодной части танкера (элемент системы охлаждения сжиженного природного газа на танкерах-газовозах — прим. ред.) было установлено, что 32-летний Заур Урашев из экипажа погиб», — говорится в материале.

Двух человек, отравившихся газом, взяли под медицинской наблюдение. Само судно пришвартовали. Тело погибшего доставят для проведения судебно-медицинской экспертизы. Стамбульская прокуратура начала расследование по факту гибели моряка.

Ранее на Урале шеф-повара кафе приговорили к году ограничения свободы после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета.