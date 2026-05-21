Российский миллиардер разбился на мотоцикле в Ленинградской области

Миллиардер Михаил Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленинградской области. Об этом сообщило издание 47News .

Предприниматель вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Haval в поселке Мичуринское. В полиции заявили, что байкер не справился с управлением. Смерть наступила до приезда медиков.

Смирнов входил в рейтинг российских миллиардеров: в 2024 году занял 108-е место. Бизнесмен руководил советом директоров и владел долей в «Балтийской топливной компании» (БТК).

До 2024 года ему принадлежала половина «Нева Ойл», входившей в ту же группу. Всего он контролировал больше десятка юрлиц в сферах логистики, ресторанного бизнеса, недвижимости и финансов.

В конце марта в Ростовской области разбился на мотоцикле начальник отдела Россельхознадзора Павел Яблоновский. Ему было 44 года.