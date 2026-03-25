Начальник отдела Россельхознадзора погиб в ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону погиб начальник отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский. Об этом сообщили в пресс-службе организации .

«Коллектив управления Россельхознадзора выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Павла Георгиевича. Это утрата не только для нашего управления, которому он отдал много лет своей жизни, но и для всей службы», — сказано в некрологе.

По данным Госавтоинспекции, 44-летний мужчина на мотоцикле при резком торможении не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось, водитель скончался на месте. Авария произошла вечером 21 марта на улице Димитрова.

Яблоновский начал работать в управлении Россельхознадзора по Ростовской области сразу после вуза. За шесть лет прошел путь от рядового специалиста до начальника отдела. Службе он посвятил более 11 лет.

Ранее в Волгодонске молодожены разбились на мотоцикле через два месяца после свадьбы.