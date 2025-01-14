Российский чиновник умер в Паттайе. Его могла отравить проститутка

Mash: сотрудник администрации Владивостока погиб во время отпуска в Таиланде

Сотрудник городской администрации Владивостока умер во время отпуска в Таиланде. По версии Telegram-канала Mash, его могла убить проститутка.

Заместитель начальника муниципального автотранспорта Константин К. 29 декабря приехал в Паттайю, а уже на следующий день перестал выходить на связь. Чиновник должен был вернуться к работе 11 января, но этого не произошло.

Позже родственники пропавшего рассказали, что 30 декабря в 21:00 мужчина разговаривал с сыном, а через час его нашли мертвым.

«Сотрудники отеля рассказали, что накануне видели Константина в компании транса*», — уточнили в материале.

Проститутка, вероятно, дала россиянину смертельную дозу транквилизатора, после чего ограбила и скрылась.

Погибший был отцом двоих несовершеннолетних детей.

В Мексике сын секс-работницы из России умер от голода после того, как мать бросила его дома и уехала в клуб.

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