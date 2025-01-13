Уехавшая в Мексику секс-работница из России бросила дома сына. Мальчик умер от голода

В Мексике ребенок секс-работницы из России умер от голода после того, как мать оставила его дома одного и уехала в клуб. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По данным журналистов, 34-летняя Ольга И. позвонила мексиканским врачам и заявила, что ее шестилетний сын плохо себя чувствует. Прибывшие на вызов медики увидели, что мальчик без сознания — в квартире без воды и отопления. Маленького пациента госпитализировали, но так и не смогли спасти.

Мать объяснила полицейским, что не говорит по-испански, поэтому отказалась давать показания. Когда правоохранители ушли, россиянка сбежала из квартиры. Теперь неизвестно, где она находится.

По неуточненной информации, Ольга была секс-работницей. За несколько дней до звонка врачам ушла в ночной клуб, оставив мальчика одного дома.

Она родила от мексиканца Марко Антонио Миджангоса шесть лет назад, но после появления ребенка на свет пара рассталась. В соцсетях Ольга много жаловалась, что тот никак не участвует в воспитании сына.

UPD: позже в МВД сообщили, что медикам сбежавшего мужчину передали прибывшие на место ЧП полицейские. Сейчас жизни продавщицы ничего не угрожает. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

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