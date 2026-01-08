Российский Boeing едва не лишился двигателя после взлета из Дубая: раскрылась причина поломки

Ространснадзор начал проверку по факту происшествия с Boeing из Дубая

Пассажирский лайнер авиакомпании «ЮТэйр» был вынужден прервать полет из ОАЭ в российскую столицу из-за технической неисправности одного из агрегатов. О начале масштабной проверки по факту авиационного инцидента сообщили представители Ространснадзора .

Нештатная ситуация произошла на борту самолета Boeing 767-200 (регистрационный номер 73081), выполнявшего рейс UTA716. В ходе полета экипаж зафиксировал опасную вибрацию во втором двигателе. Чтобы не подвергать людей риску, пилоты приняли решение прекратить выполнение задания и благополучно посадили судно в аэропорту вылета.

В настоящее время за расследование взялось управление Ространснадзора по УФО. Инспекторы уже затребовали у перевозчика всю техническую документацию и приступили к изучению параметров полета. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной сбоя в работе силовой установки и насколько оперативно и грамотно действовал экипаж в сложившихся обстоятельствах.

Параллельно ведомство следит за судьбой пассажиров, чьи планы были нарушены из-за поломки. Инспекторы проверяют, предоставила ли «ЮТэйр» людям положенное по закону питание, напитки и места в гостинице на время ожидания резервного борта.

В Ространснадзоре подчеркнули, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям авиакомпании, а в случае выявления нарушений последуют жесткие санкции.