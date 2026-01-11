Россиянка погибла при крушении катера у Пхукета

Из-за крушения катера в Андаманском море в Таиланде погибла 18-летняя россиянка. Об этом сообщила газета Thairath .

Катер столкнулся с другой лодкой неподалеку от острова Пхукет. В результате ЧП пострадали 22 человека, в том числе 19 иностранных туристов. Всего на борту находились порядка 40 человек.

Ранее российский 40-летний турист потерял сознание и умер во время восхождения к храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга в Таиланде.

Сначала причиной смерти мужчины назвали тепловой удар, но позже посольство подтвердило, что он скончался из-за ишемической болезни сердца, приведшей к острому инфаркту миокарда.