Российские врачи оживили мужчину после остановки сердца на 3,5 часа

В Красноярске врачи реанимировали пациента после остановки сердца на 3,5 часа

Врачи Красноярской краевой клинической больницы оживили мужчину после остановки сердца на 3,5 часа. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Пациент поступил в отделение анестезиологии и реанимации № 6 Краевой клинической больницы в состоянии клинической смерти, его кожные покровы были бледные и холодные», — сообщили в минздраве.

Мужчину нашли лежащим на остановке и доставили в больницу с общим переохлаждением. Его температура на тот момент была всего 19,8 градуса.

Медики сразу начали реанимацию. Они использовали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и инвазивное согревание из-за его тяжелого состояния.

После того, как температура тела поднялась до 28 градусов, на ЭКГ-мониторе появилась фибрилляция желудочков. Сердце пациента начало сокращаться с высокой частотой — более 200 ударов в минуту.

По словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации № 2 (кардиореанимации) Кирилла Линева, медики смогли реанимировать пациента спустя 3,5 часа после задокументированной остановки сердца, причем он не только выжил, но и все его органы были полностью восстановлены.

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