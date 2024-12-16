Дагестанец узнал шокирующую правду о сыне и умер

Kp.ru: в Дагестане мужчина узнал о подмене своего ребенка в роддоме и умер

Житель Дагестана скончался, не выдержав новости о том, что 23 года воспитывал не своего сына. Об этом сообщила kp.ru .

По информации источника издания, детей перепутали в роддоме, биологический ребенок мужчины все это время рос в соседнем селе. Ситуация вскрылась еще в 2021 году, но супруга дагестанца скрыла от него правду.

После этого мужчина стал молчаливым, нелюдимым и постоянно подолгу пропадал. На фоне стресса он начал страдать галлюцинациями, после чего жена отправила сына на время в Сибирь к родственникам. Спустя некоторое время мужчину нашли в горах, врачи констатировали остановку сердца.

Жена погибшего подала в суд на медиков, но ей выплатили всего миллион рублей. Также на врачей написал заявление и пострадавший юноша.

Несколько лет назад в роддоме в Махачкале медсестра также перепутала младенцев с одинаковой фамилией, ее уволили.