Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с российскими туристами, которые решили отпраздновать Новый год в Маньчжурии, застряли на границе с Китаем. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, россияне вынуждены часами сидеть в автобусах перед китайской таможней. Как рассказала одна из туристок, она прошла российскую таможню, а дальше ее встретил затор из 30 автобусов.

Некоторые россияне ожидают очереди уже более 10 часов. Никто им не объяснил причину задержки. Россияне переживают, так как у них нет ни еды, ни воды для долго ожидания.

Ранее в Грузии сотни автомобилей застряли на дороге к российской границе из-за снежного коллапса. Пробка образовалась в районе Крестового перевала.