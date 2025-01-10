Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за отмены рейса

Россияне застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха после отмены рейса авиакомпании EgyptAir. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пассажиры рассказали, что посадка в самолет началась позже положенного. Затем они час просидели в салоне, после чего их попросили покинуть борт и выйти в здание аэропорта. Причиной задержки рейса, который должен был вылететь в Москву, представители компании назвали неисправность шасси.

Россиянам выдали воду и еду, но не сообщили, когда они смогут отправиться домой. Пассажиры не знают, предоставят ли им другой самолет, или они будут вынуждены поехать в отель. По их словам, другие задержанные рейсы уже отправились в пункты назначения.

Возмущенные туристы после более чем семи часов ожидания не выпустили сотрудников EgyptAir из зала ожидания и потребовали доставить их на родину. После этого людям пообещали размещение в гостинице.

В конце декабря почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково. Рейс переносили более десяти раз.