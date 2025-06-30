Российские туристы второй день не могут вылететь в Хургаду из-за задержки рейса

Пассажиры рейса авиакомпании EgyptAir в аэропорту Домодедово уже вторые сутки не могут отправиться в Хургаду. Как сообщил Telegram-канал Shot , вылет переносили несколько раз.

Самолет должен был вылететь из авиагавани в час ночи, но полет перенесли и пообещали вылет в 21:00. Уже к вечеру оказалось, что борт не готов лететь и время сместили еще на сутки.

По данным журналистов, ЧП случилось из-за неподходящего масла, которое по ошибке заказал механик EgyptAir. Нужное прилетит только завтра днем каирским бортом.

Пассажиры рассказали журналистам, что за все время ожидания получили только талоны на еду на сумму 700 рублей. Сейчас их разместили в карантинной зоне, многие вынуждены сидеть с детьми прямо на полу.

Гостиниц не предоставили, представитель компании сослался на недостаток мест. Пассажирам пришлось снимать отель за свой счет.

Ранее похожая ситуация случилась 21 июня. Рейс авиакомпании AlMasria Airlines из Шарм-эш-Шейха в Казань отложили более чем на 30 часов.