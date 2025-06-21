Задержанный на 32 часа самолет AlMasria вылетел из Шарм-эш-Шейха в Казань

Самолет египетского перевозчика AlMasria Airlines вылетел из Шарм-эш-Шейха в Казань после задержки более чем на 30 часов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации .

«Пассажиры египетской чартерной авиакомпании AlMasria Universal Airlines вылетели из Шарм-эш-Шейха в Казань в 08:30 мск (хотя это должно было произойти еще в 23:59 19 июня)», — отмечается в сообщении.

Самолет должен приземлиться в столице республики Татарстан в 13:20 по мск. Ведомство держит связь с пассажирами.

Это не первый рейс AlMasria Universal Airlines, где произошла задержка за последнее время. В прошлый раз перевозчик переносил вылет из Петербурга чуть менее недели назад. Тогда пассажиры провели в ожидании посадки более 35 часов.