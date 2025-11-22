Российские туристы остались без багажа после возвращения из ОАЭ

Baza: в Домодедове более 300 человек ждут багаж несколько часов

Более 300 пассажиров в московском аэропорту Домодедово столкнулись с задержкой при получении багажа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, сразу несколько бортов прибыли в Москву без багажа, в том числе три лайнера авиакомпании Air Arabia из Шарджи.

Пассажиры ожидают возможности оформить необходимые документы более четырех часов. Зону аэропорту они покинуть не могут, поскольку обратно после прохождения таможенного контроля людей не пустят.

Многие из пассажиров понесли финансовые потери и пропустили стыковочные рейсы. Сотрудники воздушной гавани, по версии Baza, предоставили им только кулер с водой. По предварительным данным, в пункте отправления не отгрузили около 1,5 тонны багажа.

Ранее планирующие вылететь из Москвы в Шарджу туристы застряли в Домодедове почти на сутки без еды и воды. Причиной стали сбои в расписании Air Arabia.