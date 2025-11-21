Голодные и брошенные. Россияне почти сутки просидели в аэропорту, ожидая рейс в ОАЭ
Рейс из Москвы до Шарджи задержали почти на сутки
В аэропорту Домодедово почти на сутки застряли туристы, планирующие вылететь из Москвы в Шарджу. Причиной стали сбои в расписании авиакомпании Air Arabia, рассказала 360.ru путешественница Марина.
«Рейс G9957 по расписанию должен был вылететь в 00:30 21 ноября. В 18:00 20 ноября авиакомпания отменила рейс и оповестила всех об этом. У нас был пакетный тур, туроператор не оповестил нас об этом», — сказала она.
По ее словам, им пришлось самостоятельно выяснять, что произошло. Когда они увидели на табло отмену рейса, им заявили, что это ничего не значит и они все-равно улетят.
Потом началась кутерьма с отправкой им новых билетов то на старый, то на новые рейсы. Звонки в колл-центр туроператора оказались бесполезны.
Почти сутки они с отцом просидели на лавочках. Им не предоставили ни еды, ни воды, ни гостиницы. Сложность заключалась еще и в том, что они сами не из Москвы, а из Ивановской области. Утром они не выдержали и уехали к знакомым в Химки.
«Вот так и скитаемся по рейсам в надежде уехать на отдых, который за сутки уже испорчен напрочь. <…> Только что приехали в аэропорт, ждем регистрацию на рейс», — возмутилась она.
Марина позже добавила, что они все-таки получили билеты, но на рейс до Рас-эль-Хаймы. Им пообещали бесплатный трансфер до отеля в Шарджу.
Не лучше ситуация и в ОАЭ, где полсотни россиян с детьми застряли из-за нескольких подряд рейсов в Москву, сообщил Telegram-канал Shot.
Ранее поп-группа Reflex застряла в Коми в аэропорту из-за отмен и переносов рейсов авиакомпании «ЮТэйр».