Голодные и брошенные. Россияне почти сутки просидели в аэропорту, ожидая рейс в ОАЭ

В аэропорту Домодедово почти на сутки застряли туристы, планирующие вылететь из Москвы в Шарджу. Причиной стали сбои в расписании авиакомпании Air Arabia, рассказала 360.ru путешественница Марина.

«Рейс G9957 по расписанию должен был вылететь в 00:30 21 ноября. В 18:00 20 ноября авиакомпания отменила рейс и оповестила всех об этом. У нас был пакетный тур, туроператор не оповестил нас об этом», — сказала она.

По ее словам, им пришлось самостоятельно выяснять, что произошло. Когда они увидели на табло отмену рейса, им заявили, что это ничего не значит и они все-равно улетят.

Потом началась кутерьма с отправкой им новых билетов то на старый, то на новые рейсы. Звонки в колл-центр туроператора оказались бесполезны.

Почти сутки они с отцом просидели на лавочках. Им не предоставили ни еды, ни воды, ни гостиницы. Сложность заключалась еще и в том, что они сами не из Москвы, а из Ивановской области. Утром они не выдержали и уехали к знакомым в Химки.

«Вот так и скитаемся по рейсам в надежде уехать на отдых, который за сутки уже испорчен напрочь. <…> Только что приехали в аэропорт, ждем регистрацию на рейс», — возмутилась она.