Российские туристы не пострадали при крушении парома на Филиппинах

Россияне, путешествующие в организованных туристических группах, не пострадали при крушении парома на Филиппинах. Об этом сообщил 360.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Жалоб и обращений в адрес туроператоров на данный момент не зафиксировано», — добавил он.

Абдюханов отметил, что туристический поток россиян на Филиппины достаточно небольшой.

Межостровной паром, направлявшийся из города Замбоанга на остров Джоло, затонул из-за технических проблем. На борту находились 27 членов экипажа и 332 пассажира.

Спасатели вытащили из воды 244 человека, еще 13 погибли, остальные числятся пропавшими без вести. Многим удалось спастись благодаря специальным надувным подушкам.