Число погибших из-за потопления парома у Филиппин возросло до 13 человек

У Филиппин затонул межостровной паром, на борту находились минимум 350 человек. Как сообщило агентство Associated Press , погибли 13 пассажиров.

Паром направлялся к южному острову Джоло в провинции Сулу из портового города Замбоанга. На борту находились 27 членов экипажа и 332 пассажира.

По предварительной версии, судно затонуло из-за технических проблем. Люди, оказавшиеся в воде, дрейфовали на спасательных надувных подушках. Спасатели вытащили из воды 244 человека.

У берегов Пхукета в начале января столкнулись катер с российскими туристами и траулер. В результате столкновения одна женщина погибла, 23 человека пострадали. Всего на борту было 33 человека.