Российские туристы массово отравились арбузами на популярном курорте

Десятки туристов попали в больницы с симптомами отравления, после того как поели арбузы из ресторанов и продуктовых магазинов в Египте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, в течение одной недели российские туристы из разных отелей Хургады обратились за медицинской помощью в местные клиники. Пациенты жаловались на рвоту и высокую температуру. Больше всего страдали дети.

Врачи диагностировали у россиян отравление арбузами, в которых было зафиксировано высокое содержание нитратов. Плоды бахчевых подавали в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.

Медики брали у пострадавших анализ крови, ставили капельницы с глюкозой, выдавали антибиотики от температуры и не разрешали пить воду.

Ранее российская туристка попала в кому в Таиланде после падения с кровати во сне. Женщину госпитализировали, но не выписывали, пока семья не заплатит за лечение.