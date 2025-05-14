«Как овощ». Российская туристка впала в кому в Таиланде после падения с кровати во сне

Российская туристка попала в кому в Таиланде после падения с кровати во сне. Ее госпитализировали, но не отпускают, пока семья не заплатит за лечение. Подробности 360.ru сообщила журналистка из России, которая сейчас живет на Пхукете, Светлана Шерстобоева.

Женщина ночью упала с кровати. Ее муж услышал это и положил на место.

«Утром он понял, что что-то с ней случилось. Отель, в котором они были, находится рядом с госпиталем. Ее дотащили до этого госпиталя», — рассказала она.

Только на следующий день муж связался со страховой, но оказалось, что у компании нет договора с этим госпиталем. Шерстобоева уточнила, что супруг пострадавшей не говорит по-английски, поэтому она помогает ему общаться с медперсоналом больницы.

«Они не могут прийти к единому решению. То есть страховая готова отправить гарантийное письмо в госпиталь о том, что она оплатит лечение, а госпиталь не принимает это гарантийное письмо, потому что у них нет договора, они не знают эту компанию», — пояснила собеседница 360.ru.

Сейчас счет составляет 238 тысяч батов. Завтра он увеличится. По словам Шерстобоевой, семье повезло, что они попали в недорогой госпиталь. Есть больницы, где лечение обошлось бы в миллион батов и больше.

Шерстобоева также рассказала о состоянии пострадавшей туристки.

«Она открывает глаза, но не понимает, что с ней происходит, у нее нет речи. Она как бы как овощ», — сообщила журналистка.

По словам Шерстобоевой, проблема возникла из-за того, что страховая компания не направляла пострадавшую именно в этот госпиталь. Муж женщины сам выбрал, но по правилам он должен был сначала связаться с турфирмой.

Ранее семь туристов из России отравились дикой хурмой в Таиланде. Им грозит штраф или тюремное заключение за кражу фруктов.