Российские туристы из-за паводка провели сутки на мосту во Вьетнаме

Из-за паводка автобус с туристами из России застрял на мосту во Вьетнаме. Вода в реке поднялась настолько, что затопила деревню и проезд, сообщил Telegram-канал Baza .

Группа из 20 туристов вечером 17 ноября выехала на экскурсию из Нячанга в Дананг. На обратном пути автобус встал — река разлилась и затопила мост.

Половина домов в близлежащей деревне ушли под воду. Движение по мосту полностью заблокировано, кроме россиян там застряли грузовики, автобусы с туристами из Китая и самого Вьетнама.

Полиция и спасатели не отреагировали на призыв о помощи. За сутки россиянам удалось дозвониться только до консульства в Дананге, но это ничего не дало — дипломаты лишь записали координаты автобуса.

Среди пассажиров есть подростки и диабетики. Некоторые туристы за время блокады пропустили обратный вылет в Россию.

