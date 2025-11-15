Россиянин и украинка с переломами застряли среди скал в Турции

Shot: Россиянин и украинка сорвались со скалы в Турции

Россиянин и украинка отправились в горы в Анталье и сорвались со скалы в районе реки Дим. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, 27-летний мужчина и его 24-летняя спутница гуляли в горах без защитного снаряжения и решили пройти по опасному обрывистому маршруту. Из-за падения пара получила переломы рук и ног, помощи она ждала несколько часов.

Пострадавшим помог местный житель, который заметил лежавших между скал молодых людей и вызвал экстренные службы. Спасатели пробирались к пострадавшим два часа, так как восхождение осложнял сильный ветер, скользкие дороги и крутые склоны.

Туристов вытащили, привязав их к корзинным носилкам с тросовым механизмом. В итоге их передали скорой и доставили в больницу. Всего пара провела в горной ловушке пять часов. После ЧП местные власти решили обновить предупреждающие знаки на пешеходных тропах и перепланировать опасные участки.

Ранее со скалы на Алтае сорвался местный житель. Мужчина упал на Больших Айских притесах с высоты около 25 метров и насмерть разбился.