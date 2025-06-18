Российские музыканты перевернулись в китайском 9D-кинотеатре вместе с креслами

Артисты из Благовещенска приехали в Китай выступить и отдохнуть, но во время сеанса в 9D-кинотеатре рухнули вместе с креслами и получили травмы. Половина группы вернулась домой, сообщил Telegram-канал Mash .

Россияне пришли на аттракцион в городском округе Хэйхэ впятером — баянист Руслан, его родители Анастасия и Игорь, 14-летний гитарист и преподаватель. К кинотеатру выстроилась очередь, сотрудники пускали по 10 человек, хотя половина кресел сломалась.

Через пару минут после начала сеанса россияне перевернулись вместе с сиденьями. Администраторы не знали русского языка и приняли их просьбы о помощи за крики радости. Отец баяниста сломал левую ногу со смещением, остальные отделались ушибам груди и ног. Врачи отказались делать операцию, дали Игорю обезболивающее и отправили в отель. Семья вернулась в Благовещенск, а гитарист с педагогом остались на выступление.

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