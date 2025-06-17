Российские туристы начали отменять путевки в ОАЭ

Российские туристы из-за обострения ближневосточного конфликта начали отменять забронированные туры в ОАЭ, но аннуляции пока не носят массового характера. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В РСТ отметили, что сразу после мощного сбоя авиасообщения в Ближневосточном регионе и возобновления ирано-израильского конфликта спрос на поездки в Объединенные Арабские Эмираты сократился на 30-40%, туроператоры зафиксировали аннуляции туров.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина отметила, что на данный момент отмены не носят массового характера.

Компания в основном старается не отменять, а переносить тур по согласованию с туристами. По ее словам, также уменьшились продажи туров в Египет, но незначительно.

Ранее стало известно, что авиакомпания Air Arabia начала вывозить застрявших в Эмиратах российских туристов.