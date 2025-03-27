Российские моряки, пострадавшие при пожаре в Южной Корее, остаются в клиниках Пусана

Всем пострадавшим при пожаре на грузовом судне в Южной Корее оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Пусане.

«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они проходят реабилитацию в клиниках Пусана. На данный момент угрозы жизни российских граждан нет», — сообщили в дипведомстве.

По данным Telegram-канала Shot, пожар случился примерно в 7:20 утра по местному времени. На момент ЧП судно было в восьми километрах южнее порта Камчхон в Пусане. По предварительным данным, возгорание случилось из-за отказа двигателя.

Моряков спасли сотрудники морской полиции. На борту находились 23 российских мореплавателя. Шестерых из них отправили в больницу с ожогами и травмами. Позже судно отбуксировали в порт. Оно отправится в плавание после ремонта.