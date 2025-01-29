Моряки сухогруза Baltic Summer обвинили испанских спецназовцев в краже бюста Сталина

Mash: деньги и бюст Сталина пропали с судна Baltic Summer после обыска в Испании

Проводившие обыск на судне Baltic Summer испанские спецназовцы после ухода прихватили принадлежащие русскому экипажу сигареты, более 1000 долларов и бюст Сталина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Направлявшийся в Санкт-Петербург контейнеровоз испанские спецслужбы при поддержке ФБР задержали 21 января в рамках проведения операции по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки.

В этот момент судно находилось в нейтральных водах, откуда его принудительно направили в испанский порт Виго. По данным Mash, силовики во время буксировки контейнеровоза угрожали морякам оружием и заставляли их готовить еду.

По прибытии в гавань допрос сотрудники ФБР устроили экипажу жесткий допрос. Пока он шел, весь груз осмотрели испанские криминалисты, но ничего запрещенного не нашли ни в одном контейнере.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада пошли на крайние меры, чтобы ограничить деятельность российских судов в Мировом океане. Он подчеркнул, что речь идет, как об информационных провокациях, так и диверсиях, которые граничат с терроризмом.