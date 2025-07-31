Российские хакеры анонсировали удар возмездия за масштабные кибератаки

Российские хакеры из KillNet пообещали удар возмездия против западной инфраструктуры из-за кибератак 29 и 30 июля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру: мы атакуем, вы защищаетесь, ваши страны — это наш полигон», — говорит на опубликованном видео неизвестный хакер, скрывающий лицо и голос.

Он анонсировал «масштабную кибероперацию против Европы и Украины».

По данным канала, первый удар придется на инфраструктуру Франции — в частности, ее могут ждать коллапсы на транспорте и производствах, а также отключение интернета.

За последние несколько дней в России произошло несколько масштабных сбоев из-за кибератак. Под удар попали «Аэрофлот», «Почта России», сети аптек «Столички» и «Неофарм».