Российские дипломаты подтвердили, что ждут вывода экспертов по гибели Свечникова

Российская сторона дожидается вывода экспертов по гибели пловца Николая Свечникова, который пропал в Стамбуле во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

Он отметил, что тело 29-летнего спортсмена нашли неподалеку от места заплыва. Его опознали родственники. Также факт того, что это тело Свечникова, подтвердили результаты ДНК-теста.

«Как думается, с учетом всех обстоятельств этой истории было бы правильнее дождаться выводов экспертов», — добавил Иванов.

Россиянин стал единственным из трех тысяч участников, не добравшимся до финиша. Его поиски начались лишь спустя несколько часов после окончания спортивного мероприятия.

Тело Свечникова репатриировали в Россию, похороны пловца прошли в Одинцове.