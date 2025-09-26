Российская туристка в Турции попала под катер и погибла

Российскую туристку, отдыхавшую в Кемере, переехал катер для парасейлинга. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet .

По его информации, 42-летняя женщина плавала за буйками. От полученных травм она погибла на месте.

Сейчас тело россиянки находится в Анталье в морге. Турецкая полиция задержала капитана катера и владельца компании — организатора выхода в море. Занятия водными видами спорта в районе временно приостановили.

В августе россиянка, отдыхавшая в Шарм-эш-Шейхе, погибла в автокатастрофе по пути в Каир. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в ограждение, машина завалилась на бок. Еще один россиянин получил травмы, ему потребовалась госпитализация.