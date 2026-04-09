Российская туристка сбила двух мотоциклистов на отдыхе в Таиланде

Россиянка попала в аварию на Пхукете, сбив двух мотоциклистов. Об этом сообщило издание The Phuket News .

Авария произошла в районе Чалонг 25 марта. 38-летняя россиянка управляла пикапом и не справилась с управлением. Перед ДТП она пережила паническую атаку и резко нажала на тормоз. В ее автомобиль врезались два мотоцикла.

Один мотоциклист погиб на месте, второй получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали с осколочным переломом руки и ноги, травмой сонной артерии.

Местные полицейские задержали туристку, но позже ее освободили под залог после предъявления обвинения в неосторожном вождении. При этом правоохранители отметили, что нет никаких явных доказательств того, что водитель пикапа испугалась, якобы увидев что-то за окном.

«Она была освобождена под залог. Мы изъяли ее паспорт и автомобиль», — заявил подполковник полиции Джаруват Полрат.

Он добавил, что следователи хотят допросить пострадавшего, находящегося в больнице Бангкока, а также родственников погибшего мотоциклиста. Дело пока еще не передали в прокуратуру, расследование продолжается.

Ранее российская модель Екатерина Блинова впала в кому после ДТП на Пхукете.