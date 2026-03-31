Модель из России впала в кому после ДТП в Таиланде. Ее семья просит помощи

Модель из России попала в ДТП в Таиланде, лечение обходится в 130 тысяч в день

Модель из Орловской области Екатерина Блинова попала в аварию на Пхукете, и ее погрузили в искусственную кому. Каждый день лечения обходится в крупную сумму, а перевезти девушку на Родину пока невозможно. Об этом рассказала 360.ru мать пострадавшей.

Женщина сообщила, что ее дочь живет в Таиланде с прошлой осени. В роковой вечер она находилась в компании друзей, с одним из которых и поехала на байке.

В аварии она сломала бедро и получила черепно-мозговую травму. Молодой человек чувствует себя лучше, он в сознании. Поскольку у Екатерины не было страховки, ее родным необходимо оплатить лечение.

«Пока госпиталь пока сказал, что там около 700 тысяч за операцию и 130 тысяч в день за пребывание. Нужна будет еще одна операция — пока ждут, когда в сознание придет. Соответственно, наверное, там будут приблизительно такие же суммы. Если мы не сможем ее перевезти — это пока невозможно», — рассказала мать пострадавшей.

Таких денег у семьи нет, и двоюродная сестра девушки объявила сбор в соцсетях. По ее словам, при новой операции Екатерине удалят сгусток крови из желудка и прооперируют травмированную ногу. Затем пострадавшей нужны будут деньги на реабилитацию.

Ранее восемь россиян попали в ДТП на Пхукете. Кроме того, погибла гражданка Узбекистана, четверо ее соотечественников получили травмы.