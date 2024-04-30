30 апреля 2024, 09:29
«Пуповину перегрызла. Ребенок пах шоколадом». Экс-фабрикантка — о родах в туалете
Участница «Фабрики звезд» рассказала, как перегрызла пуповину сына в туалете
В Москве у бывшей участницы шоу «Фабрика звезд» Арины Рыженковой в кофейне начались стремительные роды. Певица в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, как появился на свет ее сын.
«Планировала изначально домашние роды, но все произошло так, как должно было произойти. Зашла в туалет и почувствовала, что голова уже лезет», — уточнила она.
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Рыженкова пояснила, что соорудила настил из четырех штанов и безболезненно родила. По ее словам, она психологически была готова к такому. Сначала вышла голова младенца, а затем еще полтела.
«Пуповину я перегрызла. Ребенок не плакал, он пах шоколадом. Врачи смотрели его вдоль и поперек, он здоров», — отметила певица.
Экс-фабрикантка добавила, что с отцом ребенка она помирилась. Их общему сыну уже исполнилось три месяца.
Ранее на севере Москвы неподалеку от полицейского участка беременная женщина почувствовала сильные схватки. Ей пришлось рожать прямо на улице.
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