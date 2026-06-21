Российская семья с ребенком пострадала в ДТП в Республике Сербской

В Боснии и Герцеговине госпитализировали семью с ребенком из России, попавших в ДТП неподалеку от города Баня-Лука. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Сараеве.

Авария произошла на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука 20 июня. В легковом автомобиле находилась семья из России — родители и малолетний ребенок.

«Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр Республики Сербской в городе Баня-Лука, где им в настоящее время оказывается срочная медицинская помощь». — уточнили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что российское посольство находится в контакте с компетентными учреждениями Республики Сербской. Оно внимательно отслеживает ситуацию и состояние пострадавших, оказывая содействие при необходимости.

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