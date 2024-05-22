Российская модель Playboy разбила Jaguar, который купила неделю назад

Модель Playboy Анастасия Казанцева протаранила дорожное ограждение на своем новом синем Jaguar F-Type, который приобрела всего неделю назад. О ДТП рассказал Telegram-канал Shot .

По информации издания, авария произошла в 30-ти километрах от Нижнего Новгорода. Девушка ехала из Москвы в родную Пермь к родственникам, но из-за дождя не справилась с управлением и влетела в разделительное ограждение. Чудом 25-летняя модель не пострадала, однако ее автомобиль не подлежит восстановлению.

Анастасия Казанцева — победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023. В феврале этого года она попала на обложку Playboy Monaco.

Неделю назад актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в ДТП на юге Москвы. В результате аварии артистка получила сильный удар по голове. Ее экстренно госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.