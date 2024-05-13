Актриса Зыкова попала в ДТП в Москве | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 17:12 Актриса Зыкова попала в ДТП в Москве «МК»: актриса Малого театра Зыкова попала в аварию на юге Москвы РИА «Новости»

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Актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Московский комсомолец».

По информации СМИ, авария произошла в воскресенье утром. На улице Ясеневая столкнулись автомобили марок Skoda и Toyota. За рулем обеих авто находились женщины.

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В результате ДТП Зыкова получила сильный удар по голове. Ее экстренно доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. После оказания необходимой медицинской помощи актрису отпустили домой.

Артистка известна своими ролями в телесериалах «Звездочет» и «Судебная колонка», а на сцене Малого театра она выступает вместе с мужем Андреем Чубченко.

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