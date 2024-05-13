Актриса Зыкова попала в ДТП в Москве | 360°

13 мая 2024, 17:12
Актриса Зыкова попала в ДТП в Москве
«МК»: актриса Малого театра Зыкова попала в аварию на юге Москвы
Актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Московский комсомолец».
По информации СМИ, авария произошла в воскресенье утром. На улице Ясеневая столкнулись автомобили марок Skoda и Toyota. За рулем обеих авто находились женщины.
Реклама
В результате ДТП Зыкова получила сильный удар по голове. Ее экстренно доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. После оказания необходимой медицинской помощи актрису отпустили домой.
Артистка известна своими ролями в телесериалах «Звездочет» и «Судебная колонка», а на сцене Малого театра она выступает вместе с мужем Андреем Чубченко.
Ранее певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму бедра. Ей понадобилась серьезная реабилитация.
ДТП
Театры
Актеры
Реклама
Реклама