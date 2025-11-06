Российская экс-чиновница умерла от передозировки в Таиланде

Mash: в Таиланде от передозировки наркотиками умерла экс-чиновница из Магадана

Бывшая сотрудница министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла в Таиланде. В стране остались двое ее детей, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами. Тело женщины рядом с домом обнаружил ее сожитель.

Россиянка переехала в Таиланд в 2022 году, позже она пристрастилась к запрещенным веществам.

После смерти матери в стране остались двое ее детей девяти и 10 лет. У родного отца нет достаточных финансовых средств для их возврата на родину.

Родственники и друзья погибшей организовали сбор денежных средств для перевозки детей в Россию, оплаты медицинских услуг и кремации тела умершей.

Ранее сотрудник городской администрации Владивостока умер во время отпуска в Таиланде. Рассматривалась версия, что мужчина погиб рук проститутки, которая дала ему смертельную дозу транквилизатора.