Штрафы за нарушение правил выгула животных ужесточили в Москве

В Москве усилили ответственность за несоблюдение правил содержания и учета домашних животных, а также за нарушения в работе приютов. Постановление разместили на портале mos.ru .

Теперь за содержание животных в общественных зонах коммунального и многоквартирного жилья грозит штраф до трех тысяч рублей физическим лицам, должностным — до 15 тысяч рублей, а организациям — до 30.

Аналогичные штрафы придется заплатить за несоблюдение правил выгула, в частности, за прогулки с собаками без намордника или нахождение с питомцами на территории детского сада.

За нарушения при перевозке животных повысили штрафы для должностных и юридических лиц. Для первых их подняли до четырех тысяч рублей, для вторых — до шести.

Еще нововведения коснулись приютов. За несоблюдение правил должностным лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, организациям — до 30.

Ранее стало известно, что с начала года в Московской области оформили более 360 штрафов за нарушение правил выгула собак. Гулять с питомцами можно только в специально отведенных для этого местах.