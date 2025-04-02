Спор в домовом чате может довести до уголовки. Когда соседа можно привлечь за клевету

За агрессивное и неуважительное общение в чате дома можно получить уголовное наказание. За использование ненормативной лексики — штраф или административный арест. К чему может привести жаркий спор с соседями, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Shot проверка» юрист Елена Рудакова.

Юрист объяснила, что правила использования домовых чатов не регулируются законом. Поэтому администратор сам устанавливает правила общения. Беседа соседей — это тоже публичное пространство, где действуют те же правила, что и в других общественных местах. За оскорбления, клевету и даже нецензурную брань можно понести наказание.

За нецензурные выражения в адрес соседа можно получить штраф до 1000 рублей или даже административный арест на срок до 15 суток. А если оскорбить соседа, задев его человеческое достоинство, то сумма штрафа может составить до 100 000 рублей.

Особенно опасно распространять ложные сведения в домовом чате. За это грозит уголовная ответственность по статье «Клевета».

Ранее исполнительный директор «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов прокомментировал увеличение числа жалоб на шум от соседей. По его словам, благодаря цифровым технологиям стало легче подавать обращения в надзорные органы. Если соседи ведут себя шумно, им могут выписать штраф.