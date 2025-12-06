Россиянку нашли мертвой в отеле в центре Гонконга

В одном из отелей в центре Гонконга обнаружили тело 35-летней российской туристки. Об этом сообщил портал The Standard.

По информации издания, первыми женщину в бессознательном состоянии нашли в номере сотрудники гостиницы. Они вызвали на место происшествия медиков.

Прибывшие на вызов врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти россиянку не удалось. Личность погибшей устанавливается.

Местная полиция начала проверку.

Ранее стало известно, что гражданка России умерла в Паттайе. Она передвигалась на байке и попала в ДТП с торговой тележкой.

Пострадавшую успели отвезти в больницу, но спустя неделю в стенах клиники у нее произошло кровоизлияние в мозг, оправиться от которого женщина не смогла.