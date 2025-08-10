Россиянки передрались из-за полотенца американского рэпера Akon в Сочи

Поклонницы американского рэпера Akon, выступавшего с концертом в Сочи, устроили массовую драку за брошенное полотенце. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Фанатки начали драться за потное полотенце, которое артист бросил в толпу во время выступления. Ткань смогла поймать одна из девушек, но удержать трофей ей не удалось — разъяренные поклонницы набросились со всех сторон.

В итоге полотенце досталось самой сильной девушке, сумевшей его вырвать и растолкать соперниц. Мужчины в массовую драку предпочли не вмешиваться.

Ранее двое пьяных жителей Томска избили катавшегося на электросамокате рэпера Teaky (Тимура Тонготорова). Драка произошла после того, как артист не поделил дорогу с прохожими: женщиной с коляской и двумя выпившими мужчинами.

Рэпер попытался сбежать, но его догнали и избили до потери сознания. В итоге исполнитель очнулся уже в реанимации.