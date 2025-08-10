Россиянки передрались из-за полотенца американского рэпера Akon в Сочи
Поклонницы американского рэпера Akon, выступавшего с концертом в Сочи, устроили массовую драку за брошенное полотенце. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Фанатки начали драться за потное полотенце, которое артист бросил в толпу во время выступления. Ткань смогла поймать одна из девушек, но удержать трофей ей не удалось — разъяренные поклонницы набросились со всех сторон.
В итоге полотенце досталось самой сильной девушке, сумевшей его вырвать и растолкать соперниц. Мужчины в массовую драку предпочли не вмешиваться.
