На Мальдивах гид затащил россиянку к акулам, туристке прокусили руку

Путешественница отправилась на экскурсию с гидом и группой из 12 человек покупаться в открытом море и сделать красивые кадры. Когда женщина оказалась в воде, гид решил показать ей стаю акул.

«Схватил ее за руку и поплыл прямиком к рыбам», — написали авторы поста.

По словам туристки, гид так сильно тащил ее к акулам, то женщина стала захлебываться и барахтаться. В этот момент она ударила одного хищника рукой. Внезапно женщина почувствовала укус, но не растерялась: она схватилась за окровавленную руку и отплыла к лодке. Россиянка не стала паниковать, чтобы не пугать других туристов, и спокойно перебинтовала себе руку.

Ранее акула напала на девушку-подростка в Австралии. Хищник буквально растерзал пострадавшую, спасти 17-летнюю девушку не удалось.