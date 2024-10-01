Пластический хирург Дерновой посоветовал делать блефаропластику и липосакцию осенью

Пластический хирург Сергей Дерновой в разговоре с NEWS.ru назвал осень идеальным временем для проведения блефаропластики и липосакции. По словам эксперта, именно в сентябре, октябре и ноябре проще взять отпуск для восстановления после операции.

Плюс проведения операции осенью также заключается в том, что прохладная погода делает период реабилитации более комфортным.

«Психологический настрой: многие хотят выглядеть безупречно к новогодним праздникам и начинают готовиться загодя», — добавил врач.

Блефаропластика позволяет избавиться от мешков под глазами и избытка кожи на верхних веках, а липосакция — от лишних килограммов, набранных за время лета, пояснил Дерновой.