Чемодан с телом женщины нашли в Таиланде недалеко от Паттайи

Чемодан с телом женщины нашли в провинции Чонбури в Таиланде недалеко от курорта Паттайя. Об этом сообщило издание The Thaiger .

В экстренные службы поступил сигнал о подозрительном чемодане в водохранилище. Прибывшие полицейские и спасатели вскрыли его и обнаружили там останки полураздетой женщины примерно 30 лет.

Эксперты установили, что она умерла примерно пять дней назад. Кроме того, в чемодане нашли девять дисков для гантелей разного веса. По основной версии следствия, неизвестный расправился с женщиной и захотел скрыть следы.

