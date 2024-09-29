Россиянка вылетела из иномарки после ДТП в Новосибирске

Девушку в Новосибирске выбросило на дорогу при столкновении двух иномарок

Девушка в Новосибирске вылетела из автомобиля в результате аварии в центре города. Об этом сообщило издание НГС .

На появившихся в сети кадрах можно увидеть, как пассажирку после удара выбросило на проезжую часть, к ней на помощь бросились очевидцы.

В Госавтоинспекции рассказали, что 29-летний водитель Lexus ES проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где в него врезался Haval. Вылетевшую из китайского авто девушку отвезли в больницу, ее состояние неизвестно.

Двое погибли и четверо получили травмы на Камчатке в ДТП со скорой. Пострадавших доставили в больницу, медики оценили их состояние как тяжелое.

Также ДТП с участием четырех машин произошло в Москве на Кутузовском проспекте. В результате столкновения пострадали пассажирка одного из автомобилей и инспектор ДПС, получивший ушиб головы.